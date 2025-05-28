Reuters дізналось ключові вимоги Путіна в обмін на припинення війни
В обмін на завершення війни проти України російський диктатор Володимир Путін хоче отримати письмові гарантії щодо нерозширення НАТО і скасування частини санкцій. Про це повідомляє Reuters з посиланням на трьох російських співрозмовників, які обізнані з переговорами.
Зазначається, що після більш ніж двогодинної розмови з президентом США Дональдом Трампом минулого тижня Путін погодився працювати над меморандумом про припинення вогню. Проте Росія наразі працює над власною версією угоди й не може оцінити, скільки часу це займе.
"Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну", – сказав один високопоставлений чиновник.
Російський диктатор вимагає, аби західні держави формально зобовʼязалися не допустити членства України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік у НАТО.
Також Путін хоче, щоб Україна була нейтральною, а деякі західні санкції були зняті. Окрім цього він вимагає розв'язати питання заморожених російських активів на Заході та "захист" російськомовних громадян в Україні, повідомили чиновники.
Один зі співрозмовників інформагентства зазначив, що якщо Путін зрозуміє, що не досягне мирної угоди на власних умовах, він намагатиметься показати українцям та європейцям, що "мир завтра буде ще болючішим".
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