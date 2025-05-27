82% російськомовних українців негативно ставляться до Росії – Центр Разумкова

Оскільки країна-агресорка продовжує наполягати на "захисті" російськомовного населення України, соціологи з'ясували його ставлення до РФ

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Центр Разумкова провів опитування серед українців, які в побуті частіше користуються російською мовою, щоб з'ясувати їхнє ставлення до Росії на тлі чергових заяв російської влади про необхідність "захищати" російськомовне населення України. Негативне ставлення мають 82% респондентів, позитивне – 13%, повідомляє Центр.

На початку соціологи з'ясували, скільки українців сьогодні розмовляють переважно російською. Опитування в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій, показало, що таких в Україні 11%.

Надалі соціологи ставили питання лише цій групі населення.

Позитивне (або переважно позитивне) ставлення до Росії висловили лише 13% респондентів, тоді як негативне – 82%.

Для порівняння соціологи спитали про їхнє ставлення до інших країн. Позитивне ставлення до Франції висловили 79%, до Великої Британії – 75%, до Польщі – 71,5%.

Відповідаючи на запитання: "Яка модель суспільного розвитку здається вам більш привабливою?", 42% віддали перевагу європейській моделі, лише 6% – російській.

Після перемоги України та деокупації її території 47% російськомовних громадян України підтримали б повний розрив усіх стосунків з Росією аж до цілковитої заборони на в’їзд громадянам Росії в Україну. Не підтримали б таку пропозицію 39%.

Соцопитування проводилося з 24 квітня до 4 травня 2025 року за власною ініціативою Центру Разумкова спільно з Київським безпековим форумом у всіх областях України та місті Києві за виключенням непідконтрольних Україні територій.

Методом face-to-face було опитано 2021 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема вимушеною евакуацією мільйонів громадян.