КМІС запитав про російську у школах. Кожен сьомий українець сказав: Треба знати мову ворога

Зараз в Україні 58% вважають, що російську мову не слід вивчати в школах, а 38% підтримують її вивчення

Підземна школа у Харкові (Фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

З 2023-го до 2025 року збільшилася кількість українців, які вважають, що в українських школах взагалі не потрібно викладати російську мову. Водночас серед тих, хто виступає "за", 14% аргументували тим, що мову ворога потрібно знати. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

КМІС з 1990-х років ставить питання про вивчення російської мови в українськомовних школах. Після повномасштабного вторгнення у 2023 році кількість людей, які проти вивчення російської мови, значно зросла. Якщо у 2019 році 81% підтримував вивчення російської мови, то у 2023 році таких стало лише 42%. З іншого боку, кількість тих, хто проти цього, зросла з 8% до 52%.

Зараз в Україні 58% вважають, що російську мову не слід вивчати в школах, а 38% підтримують її вивчення. Проте лише 9% з цих 38% хочуть вивчати російську на рівні української мови або вище, а решта 29% – на рівні інших іноземних мов.

Інфографіка: КМІС

У західній частині України 72% українців виступають проти вивчення російської мови (зросли 65% у 2023 році), а 25% підтримують (зменшились з 32% у 2023 році). У центрі країни 61% проти вивчення (з 53% у 2023 році), а 36% підтримують (з 42% у 2023 році).

На Півдні ситуація не змінилась – 51% хоче вивчати російську (на рівні іноземних мов або нижче), а 44% проти (у 2019 році лише 1% був проти). На Сході підтримка зменшилась з 61% до 57%, а проти стали 36% (з 23% у 2023 році).

Інфографіка: КМІС

Основні пояснення підтримки вивчення російської мови: 38% респондентів вважають, що це одна з іноземних мов і знати іноземні мови корисно для розвитку та міжнародного спілкування. 32% вказують на її поширеність в Україні та історичні обставини. 14% вважають, що варто знати мову ворога.

Опитування проведено з 14 лютого до 4 березня з власної ініціативи КМІС. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 1029 респондентів віком від 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України, а також українці, які виїхали за кордон. Статистична похибка вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% – для показників, близьких до 25%, 2,5% – для показників, близьких до 10%, 1,8% – для показників, близьких до 5%.

Інфографіка: КМІС

Опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведене у 2022 році, показало, що більшість громадян України, або 83%, виступають за те, щоб українська залишалася єдиною державною мовою в нашій країні.