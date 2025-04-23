Мовний омбудсман про заяви Віткоффа: Українська мова відновлюється попри лінгвоцид

Тарас Кремінь (Фото: Facebook)

Урядовий уповноважений з захисту державної мови Тарас Кремінь в ефірі Радіо Свобода відкинув заяви спецпредставника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що Росія могла б зберегти контроль над п’ятьма регіонами України через їхню російськомовність.

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"Хочу застерегти, що розмови про мову, особливо нашими союзниками, не відповідають і нашим міжнародним угодам, і тим договорам, які ми насправді маємо", – сказав Кремінь.

Він нагадав, що 1 березня американський президент Дональд Трамп підписав указ про надання англійській мові статусу єдиної державної.

"Кому як не йому [Трампу] знати, наскільки важливо тримати національну єдність і соборність своєї держави, хоча вона розвивалася по-різному і в деяких аспектах навіть дуже споріднено, як моє рідне місто Миколаїв, фактично, дуже багато таких порівнянь", – додав мовний омбудсман.

Він також наголосив, що "те, на чому наполягає російська пропаганда, я думаю, абсолютно неприпустимо ані для пересічних громадян США, ані для цивілізованого світу".

Кремінь підкреслив, що ситуація з мовою в Україні змінилася кардинально через війну, а на окупованих територіях Росія знову проводить політику русифікації.

"За 11 років війни в Україні суттєво відновилася мовна картина. І сьогодні переважна більшість громадян України незалежно від регіону – чи це південь, чи це схід, чи це захід України, – надає перевагу українській мові й в офіційних сферах суспільного життя, і в приватному спілкуванні. Натомість з 2014 року фіксуються численні випадки лінгвоциду, а також приниження людей і знищення національної ідентичності, ми це продовжуємо фіксувати у тимчасовій [російській] окупації", – підсумував чиновник.

15 квітня 2025 року Віткофф після зустрічі з російським диктатором Путіним, що тривала понад п'ять годин, заявив, що "ключем" до завершення війни проти України є "п'ять територій".

18 квітня він заявив, що Росія може отримати частину українських територій, на які висуває права. У цьому разі Україна буде "менше піклуватися про російськомовні регіони".