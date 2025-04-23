Тарас Кремень ответил Уиткоффу: Украинский язык восстанавливается, несмотря на лингвоцид

Тарас Кремень (Фото: Facebook)

Правительственный уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире Радио Свобода отверг заявления спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, что Россия могла бы сохранить контроль над пятью регионами Украины из-за их русскоязычия.

"Хочу предостеречь, что разговоры о языке, особенно нашими союзниками, не отвечают и нашим международным соглашениям, и тем договорам, которые мы действительно имеем", – сказал Кремень.

Он напомнил, что 1 марта американский президент Дональд Трамп подписал указ о предоставлении английскому языку статуса единого государственного.

"Кому как не ему [Трампу] знать, сколь важно держать национальное единство и соборность своего государства, хотя оно развивалось по-разному и в некоторых аспектах даже очень родственно, как мой родной город Николаев, фактически очень много таких сравнений", – добавил языковой омбудсмен.

Он также подчеркнул, что "то, на чем настаивает российская пропаганда, я думаю, абсолютно недопустимо ни для рядовых граждан США, ни для цивилизованного мира".

Кремень подчеркнул, что ситуация с языком в Украине изменилась кардинально из-за войны, а на оккупированных территориях Россия снова проводит политику русификации.

"За 11 лет войны в Украине значительно восстановилась языковая ситуация. И сегодня подавляющее большинство граждан Украины, независимо от региона – будь то юг, восток или запад страны – предпочитает украинский язык как в официальных сферах общественной жизни, так и в повседневном общении. В то же время с 2014 года фиксируются многочисленные случаи лингвоцида, а также унижения людей и уничтожения национальной идентичности, что мы продолжаем фиксировать на временно [российской] оккупированной территории", – подытожил чиновник.

15 апреля 2025 года Уиткофф после продолжавшейся более пяти часов встречи с российским диктатором Путиным заявил, что "ключом" до завершения войны против Украины является "пять территорий".

18 апреля он заявил, что Россия может получить часть украинских территорий, на которые выдвигает права. В этом случае Украина будет "меньше заботиться о русскоязычных регионах".