КМИС спросил о русском в школах. Каждый седьмой украинец сказал: Нужно знать язык врага

Сейчас в Украине 58% считают, что русский язык не следует учить в школах, а 38% поддерживают его изучение

Подземная школа в Харькове (Фото: ЕРА/SERGEY KOZLOV)

С 2023-го по 2025 год увеличилось количество украинцев, которые считают, что в украинских школах вообще не нужно преподавать русский язык. При этом среди выступающих "за" 14% аргументировали тем, что язык врага нужно знать. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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КМИС с 1990-х годов задает вопрос об изучении русского языка в украиноязычных школах. После полномасштабного вторжения в 2023 году количество людей, которые против изучения русского языка, значительно возросло. Если в 2019 году 81% поддерживал изучение русского языка, то в 2023 году их стало всего 42%. С другой стороны, количество тех, кто против, возросло с 8% до 52%.

Сейчас в Украине 58% считают, что русский язык не следует учить в школах, а 38% поддерживают его изучение. Однако только 9% из этих 38% хотят изучать русский на уровне украинского языка или выше, а остальные 29% – на уровне других иностранных языков.

Инфографика: КМИС

В западной части Украины 72% украинцев выступают против изучения русского языка (выросли 65% в 2023 году), а 25% поддерживают (снизились с 32% в 2023 году). В центре страны 61% против изучения (с 53% в 2023 году), а 36% поддерживают (с 42% в 2023 году).

На Юге ситуация не изменилась – 51% хочет изучать русский (на уровне иностранных языков или ниже), а 44% против (в 2019 году только 1% был против). На Востоке поддержка снизилась с 61% до 57%, а против стали 36% (с 23% в 2023 году).

Инфографика: КМИС

Основные объяснения поддержки изучения русского языка: 38% респондентов считают, что это один из иностранных языков и знать иностранные языки полезно для развития и международного общения. 32% отмечают его распространенность в Украине и исторические обстоятельства. 14% считают, что следует знать язык врага.

Опрос проведен с 14 февраля по 4 марта по собственной инициативе КМИС. Методом телефонных интервью были опрошены 1029 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также украинцы, выехавшие за рубеж. Статистическая погрешность выборки не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% – для показателей, близких к 25%, 2,5% – для показателей, близких к 10%, 1,8% – для показателей, близких к 5%.

Инфографика: КМИС