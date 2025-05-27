82% русскоязычных украинцев негативно относятся к России – Центр Разумкова

Поскольку страна-агрессор продолжает настаивать на "защите" русскоговорящего населения Украины, социологи выяснили его отношение к РФ

Иллюстративное фото: Суспильне

Центр Разумкова провел опрос среди украинцев, которые в быту чаще используют русский язык, чтобы выяснить их отношение к России на фоне очередных заявлений российских властей о необходимости "защищать" русскоязычное население Украины. Отрицательное отношение имеют 82% респондентов, положительное – 13%, сообщает Центр.

Вначале социологи выяснили, сколько украинцев сегодня говорят преимущественно на русском. Опрос во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий, показал, что таких в Украине 11%.

В дальнейшем социологи задавали вопросы только этой группе населения.

Положительное (или преимущественно положительное) отношение к России выразили только 13% респондентов, в то время как отрицательное – 82%.

Для сравнения социологи спросили об их отношении к другим странам. Положительное отношение к Франции выразили 79%, к Великобритании – 75%, к Польше – 71,5%.

Отвечая на вопрос: "Какая модель общественного развития кажется вам более привлекательной?", 42% предпочли европейскую модель, лишь 6% – российскую.

После победы Украины и деоккупации ее территории 47% русскоязычных граждан Украины поддержали бы полный разрыв всех отношений с Россией вплоть до полного запрета на въезд гражданам России в Украину. Не поддержали бы такое предложение 39%.

Соцопрос проводился с 24 апреля по 4 мая 2025 года по собственной инициативе Центра Разумкова совместно с Киевским форумом безопасности во всех областях Украины и городе Киеве за исключением неподконтрольных Украине территорий.

Методом face-to-face был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.