82% русскоязычных украинцев негативно относятся к России – Центр Разумкова
Центр Разумкова провел опрос среди украинцев, которые в быту чаще используют русский язык, чтобы выяснить их отношение к России на фоне очередных заявлений российских властей о необходимости "защищать" русскоязычное население Украины. Отрицательное отношение имеют 82% респондентов, положительное – 13%, сообщает Центр.
Вначале социологи выяснили, сколько украинцев сегодня говорят преимущественно на русском. Опрос во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий, показал, что таких в Украине 11%.
В дальнейшем социологи задавали вопросы только этой группе населения.
Положительное (или преимущественно положительное) отношение к России выразили только 13% респондентов, в то время как отрицательное – 82%.
Для сравнения социологи спросили об их отношении к другим странам. Положительное отношение к Франции выразили 79%, к Великобритании – 75%, к Польше – 71,5%.
Отвечая на вопрос: "Какая модель общественного развития кажется вам более привлекательной?", 42% предпочли европейскую модель, лишь 6% – российскую.
После победы Украины и деоккупации ее территории 47% русскоязычных граждан Украины поддержали бы полный разрыв всех отношений с Россией вплоть до полного запрета на въезд гражданам России в Украину. Не поддержали бы такое предложение 39%.
Соцопрос проводился с 24 апреля по 4 мая 2025 года по собственной инициативе Центра Разумкова совместно с Киевским форумом безопасности во всех областях Украины и городе Киеве за исключением неподконтрольных Украине территорий.
Методом face-to-face был опрошен 2021 респондент в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности вынужденной эвакуацией миллионов граждан.
- Опрос социологической группы "Рейтинг", проведенный в 2022 году, показал, что большинство граждан Украины, или 83%, выступают за то, чтобы украинский оставался единственным государственным языком в нашей стране.
- 29 апреля из результатов опроса КМИС стало известно, что с 2023-го по 2025 год увеличилось количество украинцев, которые считают, что в украинских школах вообще не нужно преподавать русский язык. В то же время среди выступающих "за" 14% аргументировали тем, что язык врага нужно знать.