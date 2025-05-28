Зеленский: Готов к формату встречи с Путиным при участии Трампа
Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным при участии президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время общения с журналистами 27 мая, передает Le Monde.
"Мы готовы к формату Трамп-Путин-я. Если Путину неудобна двусторонняя встреча или если все хотят трехстороннюю встречу, меня это не беспокоит. Я готов к любому формату", – сказал он.
В то же время Зеленский отметил, что ожидает санкций от США против России на фоне того, что Москва по-прежнему не приняла предложение о 30-дневном прекращении огня. В особенности санкции должны быть введены против энергетического сектора и банковской системы, подчеркнул он.
Также, по словам Зеленского, Украина не получила от России меморандум с условиями для достижения мира, о котором в Москве заговорили еще на прошлой неделе.
"Мы прочтем их предложения и обязательно на них отреагируем, как только их получим", – заявил Зеленский.
- 26 мая немецкий канцлер Мерц заявлял, что Путин воспринимает предложения к диалогу как признак слабости.
- 27 мая спецпосланник США Келлог сообщал, что Вашингтон получил перечень условий мирного соглашения от Украины и ожидает от Москвы.
- Также он считает, что следующий раунд переговоров Украины и РФ может состояться в Женеве.