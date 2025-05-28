Зеленский: Готов к формату встречи с Путиным при участии Трампа

Украинский президент настаивает на том, что против России должны ввести санкции из-за непринятия предложения о прекращении огня

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов к трехсторонней встрече с российским диктатором Владимиром Путиным при участии президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал во время общения с журналистами 27 мая, передает Le Monde.

"Мы готовы к формату Трамп-Путин-я. Если Путину неудобна двусторонняя встреча или если все хотят трехстороннюю встречу, меня это не беспокоит. Я готов к любому формату", – сказал он.

В то же время Зеленский отметил, что ожидает санкций от США против России на фоне того, что Москва по-прежнему не приняла предложение о 30-дневном прекращении огня. В особенности санкции должны быть введены против энергетического сектора и банковской системы, подчеркнул он.

Также, по словам Зеленского, Украина не получила от России меморандум с условиями для достижения мира, о котором в Москве заговорили еще на прошлой неделе.

"Мы прочтем их предложения и обязательно на них отреагируем, как только их получим", – заявил Зеленский.