Зеленський: Готовий до формату зустрічі з Путіним за участю Трампа

Український президент наполягає на тому, що проти Росії мають запровадити санкції через неприйняття пропозиції щодо припинення вогню

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним за участю президента США Дональда Трампа. Про це він сказав під час спілкування з журналістами 27 травня.

"Ми готові до формату Трамп-Путін-я. Якщо Путіну незручна двостороння зустріч або якщо всі хочуть тристоронню зустріч, мене це не турбує. Я готовий до будь-якого формату", – сказав він.

Водночас Зеленський зазначив, що очікує санкцій від США проти Росії на тлі того, що Москва, як і раніше, не прийняла пропозицію про 30-денне припинення вогню. Особливо санкції мають бути введені проти енергетичного сектору та банківської системи, наголосив він.

Також, за словами Зеленського, Україна не отримала від Росії меморандуму з умовами для досягнення миру, про який у Москві заговорили ще минулого тижня.

"Ми прочитаємо їхні пропозиції та обов'язково на них відреагуємо, як тільки їх отримаємо", – заявив Зеленський.