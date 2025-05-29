Речник МЗС: Росія боїться передавати Україні "меморандум", бо там повно ультиматумів

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

Росія боїться надсилати Україні свій "меморандум", і це свідчить про те, що він, найімовірніше, наповнений "нереалістичними ультиматумами". Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Вони бояться виявити, що гальмують мирний процес", – зазначив Тихий.

Але якщо це не так, то Росія, за словами речника МЗС, має негайно ухвалити документ і "припинити ці ігри". Поведінка Кремля показує, що російська сторона, ймовірно, хоче, щоб наступна зустріч була порожньою.

Тихий також нагадав слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги, який також заявляв, що не треба чекати понеділка і Росія може вже передати "меморандум", якщо документ готовий.