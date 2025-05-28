"Навіщо чекати понеділка?" Сибіга закликав Росію передати свій "меморандум"

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Росію передати Україні так званий меморандум з їхнім баченням кроків до врегулювання війни. Відповідний допис глава української дипломатії зробив у соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після 10 днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам", – написав Сибіга.

Він очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на розгляд України, як це і було домовлено раніше.

"Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", – резюмував глава МЗС.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію. За його словами, Україна не проти нової зустрічі з росіянами, але Москва має передати свій так званий меморандум, щоб Київ встиг опрацювати документ до переговорів.

28 травня президент Зеленський заявив, що Умєров телефонував Мединському, щоб дізнатися, коли Москва продемонструє так званий меморандум. Росіяни тоді сказали: "Буде, буде".

Того самого дня Мединський сказав, що нібито зателефонував Умєрову й запропонував "точний час та місце зустрічі для обміну меморандумами". Водночас Лавров запропонував провести переговори 2 червня в Стамбулі.