"Навіщо чекати понеділка?" Сибіга закликав Росію передати свій "меморандум"
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав Росію передати Україні так званий меморандум з їхнім баченням кроків до врегулювання війни. Відповідний допис глава української дипломатії зробив у соціальній мережі X (колишній Twitter).
"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після 10 днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам", – написав Сибіга.
Він очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на розгляд України, як це і було домовлено раніше.
"Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", – резюмував глава МЗС.
Раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію. За його словами, Україна не проти нової зустрічі з росіянами, але Москва має передати свій так званий меморандум, щоб Київ встиг опрацювати документ до переговорів.
- 28 травня президент Зеленський заявив, що Умєров телефонував Мединському, щоб дізнатися, коли Москва продемонструє так званий меморандум. Росіяни тоді сказали: "Буде, буде".
- Того самого дня Мединський сказав, що нібито зателефонував Умєрову й запропонував "точний час та місце зустрічі для обміну меморандумами". Водночас Лавров запропонував провести переговори 2 червня в Стамбулі.