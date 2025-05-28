"Зачем ждать понедельника?" Сибига призвал Россию передать свой "меморандум"

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал Россию передать Украине так называемый меморандум с их видением шагов по урегулированию войны. Соответствующее сообщение глава украинской дипломатии сделал в социальной сети X (бывший Twitter).

"Зачем ждать понедельника? Если россияне наконец-то выработали свой "меморандум" – после 10 дней размышлений и ударов против Украины – его можно сразу передать нам", — написал Сибига.

Он ожидает, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно представит свои предложения на рассмотрение Украины, как это и было договорено ранее.

"Лишь надлежаще подготовленная встреча может дать реальные результаты", — резюмировал глава МИД.

Ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому документ, отражающий украинскую позицию. По его словам, Украина не против новой встречи с россиянами, но Москва должна передать свой так называемый меморандум, чтобы Киев успел проработать документ к переговорам.

28 мая президент Зеленский заявил, что Умеров звонил по телефону Мединскому, чтобы узнать, когда Москва продемонстрирует так называемый меморандум. Россияне тогда сказали: "Будет, будет".

В тот же день Мединский сказал, что якобы позвонил по телефону Умерову и предложил "точное время и место встречи для обмена меморандумами". В то же время Лавров предложил провести переговоры 2 июня в Стамбуле.