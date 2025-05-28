Умєров: Ми не проти зустрічей із росіянами й очікуємо їхній "меморандум"

Російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати Києву свій документ, заявив міністр оборони

Рустем Умєров (Фото: Міністерство оборони)

Україна не проти зустрічей із російською делегацією щодо врегулювання війни й очікує від Москви так званий меморандум. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

За його словами, в розвиток зустрічі в Туреччині 16 травня світ очікував, що російська сторона сформулює і направить Україні та партнерам "меморандум" з їхнім баченням кроків до припинення вогню.

"На жаль, російська сторона намагалась затягнути цей процес. Але тиск спрацював", – наголосив Умєров.

Він додав, що після жорстких заяв президента США Дональда Трампа, європейських лідерів, президента Володимира Зеленського, які довели, що світ обʼєднаний навколо досягнення миру для України, росіяни нарешті повідомили, що дописали свій "меморандум". Втім, вони затягують передання документа.

Міністр зазначив, що передав очільнику російської делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію, і росіяни його вже отримали.

"Ми підтверджуємо готовність України до повного та безумовного припинення вогню та подальшої дипломатичної роботи. Ми не проти зустрічей із росіянами й очікуємо їхній "меморандум", щоб зустріч була не пустою та могла реально наблизити завершення війни", – акцентував Умєров.

Водночас він наголосив, що російська сторона має ще щонайменше чотири дні до вильоту, щоб передати Києву для опрацювання свій документ.

"Україна завжди була і завжди буде максимально конструктивною. Зустрічі сторін повинні давати результат. Саме тому кожна зустріч має бути належним чином підготовлена", – заявив глава Міноборони.

Він нагадав, що російська сторона обіцяла передати "меморандум" одразу після обміну полоненими. Міністр закликав РФ негайно виконати цю обіцянку та припинити намагання зробити зустріч деструктивною.

28 травня президент Зеленський заявив, що Умєров телефонував Мединському, щоб дізнатися, коли Москва продемонструє так званий меморандум. Росіяни тоді сказали: "Буде, буде".

Того самого дня Мединський сказав, що нібито зателефонував Умєрову й запропонував "точний час та місце зустрічі для обміну меморандумами". Водночас Лавров запропонував провести переговори 2 червня в Стамбулі.