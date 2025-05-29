Георгий Тихий (Фото: МИД)

Россия боится посылать Украине свой "меморандум", и это свидетельствует о том, что он, скорее всего, наполнен "нереалистическими ультиматумами". Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

"Они боятся обнаружить, что тормозят мирный процесс", – отметил Тихий.

Но если это не так, то Россия, по словам пресс-секретаря МИД, должна немедленно принять документ и "прекратить эти игры". Поведение Кремля показывает, что российская сторона, вероятно, хочет, чтобы следующая встреча была пустой.

Тихий также напомнил слова министра иностранных дел Андрея Сибиги, который также заявлял, что не нужно ждать понедельника и Россия может уже передать "меморандум", если документ готов.