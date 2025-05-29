Зеленський: Ніхто досі не бачив "меморандуму" РФ, хоча Москва перш за все обіцяла США і Трампу

Президент зауважив, що Росія затягує війну та робить усе, аби "просто обдурити" країни, які ще намагаються впливати на неї словом, а не тиском

Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Москва досі нікому не представила "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню, хоча й обіцяла це зробити, перш за все США та президенту Дональду Трампу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави повідомив про переговори України з американськими та європейськими партнерами.

"Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском", – розповів Зеленський.

Президент наголосив, що "слова з Москвою не працюють".

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"Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду", – розповів глава держави.

Він акцентував, що Москва обіцяла "абсолютно протилежне", у першу чергу США та президенту Трампу.

У цьому контексті президент знову наголосив на необхідності санкцій: "Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію".

Також Зеленський повідомив, що провів нараду стосовно дипломатичної роботи з главою оборонного відомства Рустемом Умєровим (посадовець очолює делегацію на переговорах з РФ), міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком: "Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні".