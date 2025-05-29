Зеленський: Ніхто досі не бачив "меморандуму" РФ, хоча Москва перш за все обіцяла США і Трампу
Москва досі нікому не представила "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню, хоча й обіцяла це зробити, перш за все США та президенту Дональду Трампу. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Глава держави повідомив про переговори України з американськими та європейськими партнерами.
"Всім треба говорити чесно – всім у світі, і особливо тим, хто підтримав припинення вогню. Росія затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які ще намагаються впливати на Москву словом, а не тиском", – розповів Зеленський.
Президент наголосив, що "слова з Москвою не працюють".
"Навіть так званий меморандум, який вони обіцяли і начебто більше тижня готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали. Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду", – розповів глава держави.
Він акцентував, що Москва обіцяла "абсолютно протилежне", у першу чергу США та президенту Трампу.
У цьому контексті президент знову наголосив на необхідності санкцій: "Черговий російський обман. Усе вони роблять, щоб зустрічі були пустими. І це ще одна причина, щоб були достатні санкції – достатній тиск на Росію".
Також Зеленський повідомив, що провів нараду стосовно дипломатичної роботи з главою оборонного відомства Рустемом Умєровим (посадовець очолює делегацію на переговорах з РФ), міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком: "Фактично кожного дня координуємось із нашими партнерами та готуємо зустрічі ще на цьому тижні".
- 28 травня міністр оборони та глава переговорної делегації Умєров заявив, що Україна не проти зустрічей з російською делегацією щодо врегулювання війни й очікує від Москви так званий меморандум. Раніше Москва обіцяла передати документ одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня.
- 29 травня речник МЗС Тихий заявив, що Росія боїться надсилати Україні свій "меморандум", і це свідчить про те, що він, найімовірніше, наповнений "нереалістичними ультиматумами".
- Посадовець зауважив, що в України немає жодних застережень стосовно формату або місця проведення мирних перемовин з Росією, лише Москва висуває умови для них.
- Тим часом президент Туреччини Ердоган сподівається, що переговори між Україною та РФ відновляться у Стамбулі 2 червня.