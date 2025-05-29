Зеленський: Справедливий мир можливий, мабуть, уже після Путіна

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Справедливий мир в Україні можливий, імовірно, лише після російського диктатора Володимира Путіна. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL.

Він зазначив, що не бачить готовності до миру з боку Путіна. Окрім цього, за словами Зеленського, немає достатнього тиску з боку союзників: США залучені не на 100%, а Китай та держави Глобального Півдня стримуються в цьому питанні.

"Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо... Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна", – сказав президент.

Однак він зазначив, що є проміжне рішення – це припинення вогню.