Зеленський: Справедливий мир можливий, мабуть, уже після Путіна
Справедливий мир в Україні можливий, імовірно, лише після російського диктатора Володимира Путіна. Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу RTL.
Він зазначив, що не бачить готовності до миру з боку Путіна. Окрім цього, за словами Зеленського, немає достатнього тиску з боку союзників: США залучені не на 100%, а Китай та держави Глобального Півдня стримуються в цьому питанні.
"Ми не маємо достатнього тиску. Провідні держави роблять недостатньо... Путін чіпляється за своє місце. У нас буде справедливий мир, але, можливо, тільки після Путіна", – сказав президент.
Однак він зазначив, що є проміжне рішення – це припинення вогню.
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