Зеленский: Справедливый мир возможен, вероятно, уже после Путина

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Справедливый мир в Украине возможен, вероятно, только после российского диктатора Владимира Путина. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу RTL.

Он отметил, что не видит готовности к миру со стороны Путина. Кроме того, по словам Зеленского, нет достаточного давления со стороны союзников: США вовлечены не на 100%, а Китай и государства Глобального Юга сдерживаются в этом вопросе.

"У нас нет достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно... Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина", – сказал президент.

Однако он отметил, что есть промежуточное решение – это прекращение огня.