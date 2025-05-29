Зеленский: Справедливый мир возможен, вероятно, уже после Путина
Справедливый мир в Украине возможен, вероятно, только после российского диктатора Владимира Путина. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу RTL.
Он отметил, что не видит готовности к миру со стороны Путина. Кроме того, по словам Зеленского, нет достаточного давления со стороны союзников: США вовлечены не на 100%, а Китай и государства Глобального Юга сдерживаются в этом вопросе.
"У нас нет достаточного давления. Ведущие государства делают недостаточно... Путин цепляется за свое место. У нас будет справедливый мир, но, возможно, только после Путина", – сказал президент.
Однако он отметил, что есть промежуточное решение – это прекращение огня.
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