Зеленский: Никто до сих пор не видел меморандума РФ, хотя Москва обещала США и Трампу
Москва до сих пор никому не представила "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня, хотя и обещала это сделать, прежде всего США и президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Глава государства сообщил о переговорах Украины с американскими и европейскими партнерами.
"Всем нужно говорить честно – всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, еще пытающиеся влиять на Москву словом, а не давлением", – рассказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что "слова с Москвой не работают".
"Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украину не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду", – рассказал глава государства.
Он акцентировал, что Москва обещала "совершенно противоположное", в первую очередь США и президенту Трампу.
В этом контексте президент снова отметил необходимость санкций: "Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции – достаточное давление на Россию".
Также Зеленский сообщил, что провел совещание относительно дипломатической работы с главой оборонного ведомства Рустемом Умеровым (чиновник возглавляет делегацию на переговорах с РФ), министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком: "Фактически каждый день координируемся с нашими партнерами и готовим встречи еще на этой неделе".
- 28 мая министр обороны и глава переговорной делегации Умеров заявил, что Украина не против встреч с российской делегацией по урегулированию войны и ожидает от Москвы так называемого меморандума. Ранее Москва обещала передать документ сразу после обмена пленными, завершившегося 25 мая.
- 29 мая спикер МИД Тихий заявил, что Россия боится присылать Украине свой "меморандум", и это свидетельствует о том, что он, вероятнее всего, наполнен "нереалистическими ультиматумами".
- Чиновник отметил, что у Украины нет никаких оговорок относительно формата или места проведения мирных переговоров с Россией, только Москва выдвигает условия для них.
- Тем временем президент Турции Эрдоган надеется, что переговоры между Украиной и РФ возобновятся в Стамбуле 2 июня.