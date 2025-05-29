Зеленский: Никто до сих пор не видел меморандума РФ, хотя Москва обещала США и Трампу

Президент отметил, что Россия затягивает войну и делает все, чтобы "просто обмануть" страны, еще пытающиеся влиять на нее словом, а не давлением

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Москва до сих пор никому не представила "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня, хотя и обещала это сделать, прежде всего США и президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства сообщил о переговорах Украины с американскими и европейскими партнерами.

"Всем нужно говорить честно – всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, еще пытающиеся влиять на Москву словом, а не давлением", – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "слова с Москвой не работают".

Читайте также Означает ли критика Путина со стороны Трампа перелом в его политике по отношению к России

"Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украину не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду", – рассказал глава государства.

Он акцентировал, что Москва обещала "совершенно противоположное", в первую очередь США и президенту Трампу.

В этом контексте президент снова отметил необходимость санкций: "Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции – достаточное давление на Россию".

Также Зеленский сообщил, что провел совещание относительно дипломатической работы с главой оборонного ведомства Рустемом Умеровым (чиновник возглавляет делегацию на переговорах с РФ), министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком: "Фактически каждый день координируемся с нашими партнерами и готовим встречи еще на этой неделе".