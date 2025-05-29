У Киева нет предубеждений насчет формата и места переговоров, а РФ выдвигает условия – МИД

Георгий Тихий (Фото: МИД)

У Украины нет никаких предубеждений насчет формата или места проведения мирных переговоров с Россией, лишь Москва выдвигает условия для них. Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает Суспільне.

"Мы готовы встречаться в любых форматах, в любой географии, в любом месте, которое может их [переговоры] провести. Это только Россия выдвигает требования: им нравится это место, этот день, у них есть все эти условия. У нас их нет", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что для Украины принципиально важно, чтобы за столом переговоров присутствовали европейские партнеры.

По словам Тихого, Европа должна быть частью мирного процесса, поскольку его результаты оказывают непосредственное влияние на нее.

Кроме этого, спикер отметил роль Турции как важной платформы для переговоров и поблагодарил Анкару за уже осуществленную поддержку.

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Также чиновник прокомментировал инцидент, произошедший во время предыдущей встречи в Стамбуле, когда российская сторона настаивала, чтобы США не принимали участия в переговорах.

"Американская сторона до сих пор удивляется, почему россияне не хотели, чтобы они были в комнате. Что они должны скрывать? Возможно, предъявляемые ими требования настолько жесткие, что не выдерживают критики. И именно поэтому им важно, чтобы Соединенные Штаты не слышали эти условия", – предположил он.

Тихий добавил, что Киев считает Вашингтон ключевым игроком в мирном урегулировании и высоко оценивает его роль.

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