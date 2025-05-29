Україна не має застережень щодо формату і місця переговорів, лише Росія висуває умови – МЗС
В України немає жодних застережень стосовно формату або місця проведення мирних перемовин з Росією, лише Москва висуває умови для них. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час пресконференції, передає Суспільне.
"Ми готові зустрічатися в будь-яких форматах, в будь-якій географії, в будь-якому місці, яке може їх [переговори] провести. Це тільки Росія висуває вимоги: їм подобається це місце, цей день, у них є всі ці умови. У нас їх немає", – акцентував посадовець.
Він зазначив, що для України принципово важливо, аби за столом перемовин були присутні європейські партнери.
За словами Тихого, Європа має бути частиною мирного процесу, оскільки його результати безпосередньо впливають на неї.
Окрім цього, речник наголосив на ролі Туреччини як важливої платформи для переговорів й подякував Анкарі за вже здійснену підтримку.
Також посадовець прокоментував інцидент, що трапився під час попередньої зустрічі в Стамбулі, коли російська сторона наполягала, аби США не брали участі у перемовинах.
"Американська сторона досі дивується, чому росіяни не хотіли, щоб вони були в кімнаті. Що вони мають приховувати? Можливо, вимоги, які вони висувають, настільки жорсткі, що не витримують критики. І саме тому їм важливо, аби Сполучені Штати не чули ці умови", – припустив він.
Тихий додав, що Київ вважає Вашингтон ключовим гравцем у мирному врегулюванні та високо оцінює його роль.
- 28 травня міністр оборони та глава переговірної делегації Умєров заявив, що Україна не проти зустрічей із російською делегацією щодо врегулювання війни й очікує від Москви так званий меморандум.
- 29 травня речник МЗС Тихий заявив, що Росія боїться надсилати Україні свій "меморандум", і це свідчить про те, що він, найімовірніше, наповнений "нереалістичними ультиматумами".
- Президент Туреччини Ердоган сподівається, що переговори між Україною та РФ відновляться у Стамбулі 2 червня.
- Зеленський заявив, що справедливий мир в Україні можливий, імовірно, лише після російського диктатора Путіна.