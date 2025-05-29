Україна не має застережень щодо формату і місця переговорів, лише Росія висуває умови – МЗС

Речник дипломатичного відомства наголосив на ролі Туреччини як важливої платформи для перемовин

Георгій Тихий (Фото: МЗС)

В України немає жодних застережень стосовно формату або місця проведення мирних перемовин з Росією, лише Москва висуває умови для них. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий під час пресконференції, передає Суспільне.

"Ми готові зустрічатися в будь-яких форматах, в будь-якій географії, в будь-якому місці, яке може їх [переговори] провести. Це тільки Росія висуває вимоги: їм подобається це місце, цей день, у них є всі ці умови. У нас їх немає", – акцентував посадовець.

Він зазначив, що для України принципово важливо, аби за столом перемовин були присутні європейські партнери.

За словами Тихого, Європа має бути частиною мирного процесу, оскільки його результати безпосередньо впливають на неї.

Окрім цього, речник наголосив на ролі Туреччини як важливої платформи для переговорів й подякував Анкарі за вже здійснену підтримку.

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Також посадовець прокоментував інцидент, що трапився під час попередньої зустрічі в Стамбулі, коли російська сторона наполягала, аби США не брали участі у перемовинах.

"Американська сторона досі дивується, чому росіяни не хотіли, щоб вони були в кімнаті. Що вони мають приховувати? Можливо, вимоги, які вони висувають, настільки жорсткі, що не витримують критики. І саме тому їм важливо, аби Сполучені Штати не чули ці умови", – припустив він.

Тихий додав, що Київ вважає Вашингтон ключовим гравцем у мирному врегулюванні та високо оцінює його роль.

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