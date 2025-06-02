Зеленский об операции "Паутина": Потери подтолкнут Россию к дипломатии

Президент заявил, что Украина может покрыть до 40% своих потребностей в вооружениях за счет внутреннего производства

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский считает, что потери заставят Россию сесть за стол переговоров. Об этом он заявил на саммите Бухарестской девятки и Нордических стран, комментируя спецоперацию Службы безопасности Украины по атаке на российские аэродромы 1 июня.

"Европа вместе с Америкой имеет лучшее оружие, чем Россия. У нас также более сильные тактические решения – наша вчерашняя операция "Паутина" это доказала. Россия должна понимать, что означают ее потери. Именно это подтолкнет ее к дипломатии. И когда Россия понесет потери в этой войне, всем станет очевидно, что Украина держит оборону не только для себя, но и для всей Европы", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что если Россия готовит атаки с территории Беларуси, как свидетельствуют разведданные, то союзникам следует усиливать поддержку уже сейчас.

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"Производство оружия – ключевой фактор. Укрепление Украины – это путь к завершению войны и недопущению ее расширения", – отметил он.

Зеленский добавил, что Украина может покрыть до 40% своих потребностей в вооружениях за счет внутреннего производства, но для этого нужно стабильное финансирование.

1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Среди воздушных судов, потерпевших поражение, – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95 и сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3. Россия пока не способна производить такие суда.

По данным Минобороны, в спецоперацию было привлечено 117 беспилотников – с соответствующим количеством операторов. В результате были поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет, расположенных на авиабазах РФ.