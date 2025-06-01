Украина едет в Стамбул 2 июня: Зеленский озвучил позицию Киева
Украина примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня, среди позиций Киева – полное и безусловное прекращение огня. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с топ-чиновниками.
Глава государства заслушал доклады от министров обороны и иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины по обороне, активным действиям и дипломатии.
"Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачу на ближайшее время. Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", – рассказал президент.
Зеленский озвучил четыре пункта Украины для Стамбула:
→ полное и безусловное прекращение огня;
→ освобождение пленных;
→ возвращение похищенных детей;
→ подготовка встречи на самом высоком уровне (речь идет о встрече главы Украины с диктатором Владимиром Путиным ).
Последнее необходимо для того, чтобы "установить надежный и продолжительный мир и обеспечить безопасность", пояснил глава государства.
"Ключевые вопросы могут решить только лидеры", – акцентировал Зеленский.
Он также сообщил, что украинскую делегацию в Стамбуле, как и в прошлый раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ранее страна-агрессор сообщила, что не будет менять состав делегации и ее возглавит помощник Путина Владимир Мединский.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая крупного обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ .
- Украина последовательно отмечала, что для проведения содержательной встречи ей необходимо заблаговременно получить "меморандум" от России, в то время как страна-агрессорка хочет показать документ непосредственно на встрече.
- Вечером 31 мая Зеленский сообщал, что у Украины и партнеров по-прежнему нет четкой информации, с какими предложениями российская делегация планирует ехать в Стамбул.