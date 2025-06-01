Украина едет в Стамбул 2 июня: Зеленский озвучил позицию Киева

Фото: Telegram Владимира Зеленского

Украина примет участие в переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня, среди позиций Киева – полное и безусловное прекращение огня. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по результатам встречи с топ-чиновниками.

Глава государства заслушал доклады от министров обороны и иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины по обороне, активным действиям и дипломатии.

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"Делаем все для того, чтобы защитить нашу независимость, наше государство и наших людей. Определил задачу на ближайшее время. Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник", – рассказал президент.

Зеленский озвучил четыре пункта Украины для Стамбула:

→ полное и безусловное прекращение огня;

→ освобождение пленных;

→ возвращение похищенных детей;

→ подготовка встречи на самом высоком уровне (речь идет о встрече главы Украины с диктатором Владимиром Путиным ).

Последнее необходимо для того, чтобы "установить надежный и продолжительный мир и обеспечить безопасность", пояснил глава государства.

"Ключевые вопросы могут решить только лидеры", – акцентировал Зеленский.

Он также сообщил, что украинскую делегацию в Стамбуле, как и в прошлый раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров. Ранее страна-агрессор сообщила, что не будет менять состав делегации и ее возглавит помощник Путина Владимир Мединский.