Стамбул: Украина объяснила, почему хочет заблаговременно получить "меморандум" от России
Украина хочет заранее получить "меморандум" от России, чтобы следующая встреча в Стамбуле была содержательной. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"Мы заинтересованы, чтобы эти встречи [в Стамбуле] продолжились, потому что мы хотим закончить эту войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия. То ли это на 30 дней, то ли это на 50 дней, то ли это на 100 дней – Украина открыта это обсуждать напрямую с Россией. Мы это подтвердили во время последней встречи наших делегаций с российской стороной", – рассказал Сибига.
Он отметил, что по результатам предыдущей встречи в Стамбуле Украина уже передала России свое видение дальнейших мирных усилий, в частности, по параметрам предстоящего перемирия.
При этом Киев ждет, чтобы Москва заблаговременно передала соответствующий "меморандум" – РФ обещала это в том числе и Соединенным Штатам, отметил глава МИД.
"Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была субстантивной [существенной] и предметной, важно получить заранее документ. Для того чтобы делегация, которая отбудет [в Стамбул], имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", – пояснил чиновник.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая большого обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле. Состав российской делегации не изменится.
- 30 мая глава ОП Ермак сообщил, что Украина готова поехать на переговоры с Россией в Стамбул на следующей неделе, но Киеву важно получить "меморандум" от Москвы.