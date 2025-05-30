Стамбул: Украина объяснила, почему хочет заблаговременно получить "меморандум" от России

Андрей Сибига (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Украина хочет заранее получить "меморандум" от России, чтобы следующая встреча в Стамбуле была содержательной. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига во время пресс-конференции со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Мы заинтересованы, чтобы эти встречи [в Стамбуле] продолжились, потому что мы хотим закончить эту войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия. То ли это на 30 дней, то ли это на 50 дней, то ли это на 100 дней – Украина открыта это обсуждать напрямую с Россией. Мы это подтвердили во время последней встречи наших делегаций с российской стороной", – рассказал Сибига.

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Он отметил, что по результатам предыдущей встречи в Стамбуле Украина уже передала России свое видение дальнейших мирных усилий, в частности, по параметрам предстоящего перемирия.

При этом Киев ждет, чтобы Москва заблаговременно передала соответствующий "меморандум" – РФ обещала это в том числе и Соединенным Штатам, отметил глава МИД.

"Для того, чтобы следующая встреча, которая планируется, была субстантивной [существенной] и предметной, важно получить заранее документ. Для того чтобы делегация, которая отбудет [в Стамбул], имела полномочия для обсуждения соответствующих позиций", – пояснил чиновник.