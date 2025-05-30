Украина готова ехать в Стамбул, но ей важно получить "меморандум" РФ – Ермак

В документе Москва должна изложить свое видение шагов, необходимых для прекращения огня

Андрей Ермак (Фото: Офис президента)

Украина готова поехать на переговоры с Россией в Стамбул на следующей неделе, но Киеву важно получить "меморандум" от Москвы. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает France 24.

"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим участвовать в конструктивной дискуссии. Это значит, что нам важно получить российский проект ("меморандум". – Ред.)", – рассказал чиновник.

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Медиа отмечает, что пока неясно, является ли это официальным условием для участия Украины в переговорах.

Представитель украинской дипломатии Георгий Тихий предполагал, что Россия боится присылать Украине свой "меморандум", и это свидетельствует о том, что он, скорее всего, наполнен "нереалистическими ультиматумами".