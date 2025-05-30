Украина готова ехать в Стамбул, но ей важно получить "меморандум" РФ – Ермак
Украина готова поехать на переговоры с Россией в Стамбул на следующей неделе, но Киеву важно получить "меморандум" от Москвы. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает France 24.
"Украина готова принять участие в следующей встрече, но мы хотим участвовать в конструктивной дискуссии. Это значит, что нам важно получить российский проект ("меморандум". – Ред.)", – рассказал чиновник.
Медиа отмечает, что пока неясно, является ли это официальным условием для участия Украины в переговорах.
Представитель украинской дипломатии Георгий Тихий предполагал, что Россия боится присылать Украине свой "меморандум", и это свидетельствует о том, что он, скорее всего, наполнен "нереалистическими ультиматумами".
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая большого обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
- 29 мая стало известно, что следующая встреча российской и украинской делегаций может пройти 2 июня в Стамбуле.