Во время предстоящих переговоров в Стамбул поедут представители США и трех западных стран

Кит Келлог (Фото: BORIS ROESSLER/EPA)

В ходе следующих украино-российских переговоров в Стамбуле будут присутствовать представители Соединенных Штатов, а также советники по национальной безопасности Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщил спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, США будут присутствовать в Турции в ходе предстоящих переговоров Украины и России.

"И с нами будут те, кого мы называем Е3. Это советники по вопросам национальной безопасности из Германии, Франции и Великобритании. И они, когда мы были в Лондоне, помогали нам формировать перечень условий [меморандум по прекращению огня] для Украины. И они тоже будут там. И мы также получим их отзывы", – рассказал Келлог.

Также, в контексте действий диктатора Владимира Путина, спецпосланник подчеркнул, что "никогда не стоит недооценивать" президента США Дональда Трампа и "никогда не ставьте его в положение, где вы можете подумать, что его используют".

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"И я думаю, что его [Трампа] разочарование состоит в том, что он выдвинул несколько обоснованных предложений и дискуссий. И он увидел уровень необоснованности, который меня очень разочаровывает. Меня это тоже разочаровывает. Я сказал: "Оставьте. Мы же не говорим о том, что вы [россияне] требуете от нас, чтобы мы продали вам Аляску". Мы просто говорим, что это определенные вещи [в переговорах], до которых мы должны дойти", – отметил чиновник.

По его словам, во время предстоящих переговоров в Турции будут проходить обоснованные дискуссии, например, относительно членства Украины в НАТО или оккупированных территорий.

Следует заметить, что по требованию России США не присутствовали во время первой встречи в Стамбуле 16 мая.