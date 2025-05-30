Під час майбутніх переговорів до Стамбулу поїдуть представники США та трьох західних країн

Кіт Келлог (Фото: BORIS ROESSLER / EPA)

Під час наступних україно-російських переговорів у Стамбулі будуть присутні представники Сполучених Штатів, а також радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. Про це повідомив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу ABC News.

За його словами, США будуть присутні у Туреччині під час майбутніх переговорів України та Росії.

"І з нами будуть ті, кого ми називаємо [групою країн] Е3. Це радники з питань національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії. І вони, коли ми були в Лондоні, допомагали нам формувати перелік умов [меморандум щодо припинення вогню] для України. І вони також будуть там. І ми також отримаємо їхні відгуки", – розповів Келлог.

Також, у контексті дій диктатора Володимира Путіна, спецпосланець наголосив, що "ніколи не варто недооцінювати" президента США Дональда Трампа та "ніколи не ставте його в становище, де ви можете подумати, що його використовують".

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"І я думаю, що його [Трампа] розчарування полягає в тому, що він висунув кілька обґрунтованих пропозицій і дискусій. І він побачив рівень необґрунтованості, який його дуже розчаровує. Мене це також розчаровує. Я сказав: "Облиште. Ми ж не говоримо про те, що ви [росіяни] вимагаєте від нас, щоб ми продали вам Аляску". Ми просто говоримо, що це певні речі [у перемовинах], до яких ми повинні дійти", – зазначив посадовець.

За його словами, під час майбутніх переговорів у Туреччині відбуватимуться обґрунтовані дискусії, як-от щодо членства України в НАТО або окупованих територій.

Слід зауважити, що на вимогу Росії США не були присутні під час першої зустрічі у Стамбулі 16 травня.