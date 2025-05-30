Під час майбутніх переговорів до Стамбулу поїдуть представники США та трьох західних країн
Під час наступних україно-російських переговорів у Стамбулі будуть присутні представники Сполучених Штатів, а також радники з питань національної безпеки Німеччини, Франції та Великої Британії. Про це повідомив спецпосланець президента США в Україні Кіт Келлог в інтерв'ю телеканалу ABC News.
За його словами, США будуть присутні у Туреччині під час майбутніх переговорів України та Росії.
"І з нами будуть ті, кого ми називаємо [групою країн] Е3. Це радники з питань національної безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії. І вони, коли ми були в Лондоні, допомагали нам формувати перелік умов [меморандум щодо припинення вогню] для України. І вони також будуть там. І ми також отримаємо їхні відгуки", – розповів Келлог.
Також, у контексті дій диктатора Володимира Путіна, спецпосланець наголосив, що "ніколи не варто недооцінювати" президента США Дональда Трампа та "ніколи не ставте його в становище, де ви можете подумати, що його використовують".
"І я думаю, що його [Трампа] розчарування полягає в тому, що він висунув кілька обґрунтованих пропозицій і дискусій. І він побачив рівень необґрунтованості, який його дуже розчаровує. Мене це також розчаровує. Я сказав: "Облиште. Ми ж не говоримо про те, що ви [росіяни] вимагаєте від нас, щоб ми продали вам Аляску". Ми просто говоримо, що це певні речі [у перемовинах], до яких ми повинні дійти", – зазначив посадовець.
За його словами, під час майбутніх переговорів у Туреччині відбуватимуться обґрунтовані дискусії, як-от щодо членства України в НАТО або окупованих територій.
Слід зауважити, що на вимогу Росії США не були присутні під час першої зустрічі у Стамбулі 16 травня.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але донині цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- 29 травня стало відомо, що наступна зустріч російської та української делегацій може відбутися 2 червня у Стамбулі. Склад російської делегації не зміниться.
- 29 травня речниця Білого дому заявила: Штати сподіваються, що Росія та Україна розпочнуть прямі переговори наступного тижня в Стамбулі, що відповідає планам Трампа стосовно припинення російсько-української війни.