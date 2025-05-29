Лівітт пояснила, що мав на увазі Трамп під черговими "двома тижнями" для Путіна

Керолайн Лівітт (Фото: YURI GRIRAS/EPA)

Сполучені Штати сподіваються, що Росія та Україна розпочнуть прямі переговори наступного тижня в Стамбулі, що відповідає планам президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт на брифінгу.

Журналістка попросила Лівітт пояснити слова Трампа про те, що за два тижні він дізнається, чи хоче російський диктатор Володимир Путін завершити війну.

"Він [Трамп] перебуває на посаді вже чотири місяці. Що, на його думку, станеться протягом наступних півтора-двох тижнів, що змінить його думку?" – поставила запитання журналістка.

"Наскільки я розумію, Росія та Україна наступного тижня в Стамбулі розпочнуть прямі переговори. І ми віримо, що ця зустріч відбудеться. Це зустріч, яку президент заохочував", – відповіла Лівітт.

Вона ще раз наголосила, що Трамп хоче, щоб "цей конфлікт" вирішувався за столом переговорів, а не на полі бою. За словами Лівітт, президент США повідомив про це "обом лідерам", як публічно, так і приватно.

"Сподіваюся, наступного тижня ми зсунемося з мертвої точки", – сказала Лівітт.

Вона не відповіла на наступне запитання журналістки, чи планують США брати участь у переговорах.

"Ми повідомимо вам, якщо президент планує направити представника. Я не відстежую це зараз", – відповіла вона.