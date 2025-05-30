Україна готова їхати до Стамбулу, але їй важливо отримати "меморандум" РФ – Єрмак
Україна готова поїхати на переговори з Росією до Стамбулу наступного тижня, але Києву важливо отримати "меморандум" від Москви. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає France 24.
"Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо брати участь у конструктивній дискусії. Це означає, що нам важливо отримати російський проєкт ("меморандум". – Ред.)", – розповів чиновник.
Медіа зазначає, що наразі незрозуміло, чи є це офіційною умовою для участі України в переговорах. У "меморандумі" РФ має викласти своє бачення кроків, необхідних для припинення вогню.
Речник української дипломатії Георгій Тихий припускав, що Росія боїться надсилати Україні свій "меморандум", і це свідчить про те, що він, найімовірніше, наповнений "нереалістичними ультиматумами".
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але донині цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- 29 травня стало відомо, що наступна зустріч російської та української делегацій може відбутися 2 червня у Стамбулі. Склад російської делегації не зміниться.