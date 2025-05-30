Україна готова їхати до Стамбулу, але їй важливо отримати "меморандум" РФ – Єрмак

У документі Москва має викласти своє бачення кроків, необхідних для припинення вогню

Андрій Єрмак (Фото: Офіс президента)

Україна готова поїхати на переговори з Росією до Стамбулу наступного тижня, але Києву важливо отримати "меморандум" від Москви. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак, передає France 24.

"Україна готова взяти участь у наступній зустрічі, але ми хочемо брати участь у конструктивній дискусії. Це означає, що нам важливо отримати російський проєкт ("меморандум". – Ред.)", – розповів чиновник.

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Медіа зазначає, що наразі незрозуміло, чи є це офіційною умовою для участі України в переговорах. У "меморандумі" РФ має викласти своє бачення кроків, необхідних для припинення вогню.

Речник української дипломатії Георгій Тихий припускав, що Росія боїться надсилати Україні свій "меморандум", і це свідчить про те, що він, найімовірніше, наповнений "нереалістичними ультиматумами".