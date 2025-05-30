Стамбул: Україна пояснила, чому хоче завчасно отримати "меморандум" від Росії
Україна хоче завчасно отримати "меморандум" від Росії, аби наступна зустріч у Стамбулі була змістовною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.
"Ми зацікавлені, щоби ці зустрічі [у Стамбулі] продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я. Чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів – Україна відкрита це обговорювати напряму з Росією. Ми це підтвердили під час останньої зустрічі наших делегацій з російською стороною", – розповів Сибіга.
Він наголосив, що за результатами попередньої зустрічі у Стамбулі Україна вже передала Росії своє бачення щодо подальших мирних зусиль, зокрема стосовно параметрів майбутнього перемир'я.
Водночас Київ чекає, аби Москва завчасно передала відповідний "меморандум" – РФ обіцяла це, зокрема, і Сполученим Штатам, зазначив глава МЗС.
"Для того, щоби наступна зустріч, яка планується, була субстантивною [суттєвою] і предметною, важливо отримати завчасно документ. Для того, щоб делегація, яка відбуде [до Стамбулу], мала повноваження для обговорення відповідних позицій", – пояснив чиновник.
- Кремль обіцяв представити "меморандум" зі своїм баченням кроків до припинення вогню одразу після великого обміну полоненими, що завершився 25 травня, але досі цього не зробив. Тим часом Київ уже передав Москві свій документ.
- 29 травня стало відомо, що наступна зустріч російської та української делегацій може відбутися 2 червня у Стамбулі. Склад російської делегації не зміниться.
- 30 травня глава ОП Єрмак повідомив, що Україна готова поїхати на переговори з Росією до Стамбула наступного тижня, але Києву важливо отримати "меморандум" від Москви.