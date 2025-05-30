Стамбул: Україна пояснила, чому хоче завчасно отримати "меморандум" від Росії

Андрій Сибіга (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

Україна хоче завчасно отримати "меморандум" від Росії, аби наступна зустріч у Стамбулі була змістовною. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час пресконференції зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом.

"Ми зацікавлені, щоби ці зустрічі [у Стамбулі] продовжились, тому що ми хочемо закінчити цю війну цього року, і ми зацікавлені у встановленні перемир'я. Чи це на 30 днів, чи це на 50 днів, чи це на 100 днів – Україна відкрита це обговорювати напряму з Росією. Ми це підтвердили під час останньої зустрічі наших делегацій з російською стороною", – розповів Сибіга.

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Він наголосив, що за результатами попередньої зустрічі у Стамбулі Україна вже передала Росії своє бачення щодо подальших мирних зусиль, зокрема стосовно параметрів майбутнього перемир'я.

Водночас Київ чекає, аби Москва завчасно передала відповідний "меморандум" – РФ обіцяла це, зокрема, і Сполученим Штатам, зазначив глава МЗС.

"Для того, щоби наступна зустріч, яка планується, була субстантивною [суттєвою] і предметною, важливо отримати завчасно документ. Для того, щоб делегація, яка відбуде [до Стамбулу], мала повноваження для обговорення відповідних позицій", – пояснив чиновник.