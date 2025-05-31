"Что будут делать США – загадка". Топ-политик Литвы объяснил, почему мир пока невозможен
Самой большой загадкой является то, что будут делать Соединенные Штаты, когда поймут, что мир в российско-украинской войне пока невозможен из-за требований Москвы. Об этом в интервью LIGA.net заявил министр обороны в предыдущем правительстве Литвы, заместитель председателя комитета Сейма по обороне Лауринас Кащюнас.
Он отметил, что Россия будет отвергать все мирные инициативы, включая предложения администрации Дональда Трампа: "Даже [вицепрезидент США] Джей Ди Венс уже говорит, что Россия хочет слишком много. Даже Джей Ди Венс!".
"Признание Крыма, де-факто признание четырех оккупированных регионов – это неприемлемо. Обсуждать с Россией численность и оснащение украинской армии – нонсенс. Об этом невозможно договориться. Вопрос в том, когда мы это поймем. Россия хочет все. И она будет продолжать наступать", – объяснил Кащюнас.
В этом же интервью политик отметил, что Украина будет очень сложно без поддержки Соединенных Штатов, но она сможет справиться благодаря собственному производству вооружений.
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