Вэнс: США выйдут из переговоров, если Россия не хочет договариваться
Соединенные Штаты будут вынуждены выйти из переговоров о завершении российско-украинской войны, если Россия в конце концов не пойдет на контакт с Вашингтоном и Киевом. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, покидая Италию, передает Sky News.
По его словам, переговоры о завершении войны "зашли в тупик": российский диктатор Владимир Путин, кажется, не знает, как завершить конфликт.
"Мы понимаем, что здесь возник определенный тупик. И я думаю, что президент скажет Владимиру Путину: "Послушайте, вы серьезно? Вы искренне к этому относитесь?" – высказался Вэнс.
Если Россия не пойдет навстречу Вашингтону и Киеву, США будут вынуждены сказать "Это не наша война", добавил вице-президент.
Накануне беседы Трампа с Путиным, которая состоится уже через 20 минут, лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии обсудили необходимость безусловного прекращения огня и серьезного отношения Путина к мирным переговорам.
- 16 мая, после украино-российских переговоров в Стамбуле, Зеленский и европейские лидеры провели телефонный разговор с главой США. После звонка президент Украины акцентировал, что давление на Россию должно сохраняться до тех пор, пока Москва не будет готова завершать войну. Премьер Польши по результатам этого разговора с Трампом допустил, что впереди "нас ждут тяжелые дни".
- 17 мая Трамп сообщил, что надеется на установление перемирия 19 мая и анонсировал телефонные разговоры с диктатором Путиным, президентом Зеленским и партнерами по НАТО.
- 18 мая Зеленский проинформировал вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио о нереалистических условиях для установления перемирия, которые Россия выдвинула во время переговоров в Стамбуле.