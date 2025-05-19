Вэнс: США выйдут из переговоров, если Россия не хочет договариваться

Американский вице-президент считает, что диктатор РФ Путин не знает, как завершить войну против Украины

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/FILIPPO ATTILI)

Соединенные Штаты будут вынуждены выйти из переговоров о завершении российско-украинской войны, если Россия в конце концов не пойдет на контакт с Вашингтоном и Киевом. Об этом заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, покидая Италию, передает Sky News.

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По его словам, переговоры о завершении войны "зашли в тупик": российский диктатор Владимир Путин, кажется, не знает, как завершить конфликт.

"Мы понимаем, что здесь возник определенный тупик. И я думаю, что президент скажет Владимиру Путину: "Послушайте, вы серьезно? Вы искренне к этому относитесь?" – высказался Вэнс.

Если Россия не пойдет навстречу Вашингтону и Киеву, США будут вынуждены сказать "Это не наша война", добавил вице-президент.

Накануне беседы Трампа с Путиным, которая состоится уже через 20 минут, лидеры Великобритании, Франции, Италии и Германии обсудили необходимость безусловного прекращения огня и серьезного отношения Путина к мирным переговорам.