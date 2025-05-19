"Це глухий кут". Венс каже, що США підуть з переговорів, якщо Росія не хоче домовлятися
Сполучені Штати будуть змушені вийти з переговорів про завершення російсько-української війни, якщо Росія врешті-решт не піде на контакт з Вашингтоном та Києвом. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, покидаючи Італію, передає Sky News.
За його словами, переговори про завершення війни "зайшли у глухий кут": російський диктатор Володимир Путін, здається, не знає, як завершити конфлікт.
"Ми розуміємо, що тут виник певний глухий кут. І я думаю, що президент скаже Володимиру Путіну: "Послухайте, ви серйозно? Ви щиро до цього ставитеся?", – висловився Венс.
Якщо Росія не піде назустріч Вашингтону та Києву, США будуть вимушені сказати "Це не наша війна", додав віцепрезидент.
Напередодні розмови Трампа з Путіним, яка відбудеться вже за 20 хвилин, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини обговорили необхідність безумовного припинення вогню й серйозного ставлення Путіна до мирних переговорів.
- 16 травня, після україно-російських переговорів у Стамбулі, Зеленський і європейські лідери провели телефонну розмову з очільником США. Після дзвінка президент України акцентував, що тиск на Росію має зберігатися, доки Москва не буде готова завершувати війну. Прем'єр Польщі за результатами цієї розмови з Трампом допустив, що попереду "нас чекають важкі дні".
- 17 травня Трамп повідомив, що сподівається на встановлення перемир'я 19 травня, й анонсував телефонні розмови з диктатором Путіним, президентом Зеленським і партнерами з НАТО.
- 18 травня Зеленський поінформував віцепрезидента Венса та держсекретаря Рубіо про нереалістичні умови для встановлення перемир'я, котрі Росія висунула під час переговорів у Стамбулі.