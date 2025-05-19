"Це глухий кут". Венс каже, що США підуть з переговорів, якщо Росія не хоче домовлятися

Американський віцепрезидент вважає, що диктатор РФ Путін не знає, як завершити війну проти України

Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/FILIPPO ATTILI)

Сполучені Штати будуть змушені вийти з переговорів про завершення російсько-української війни, якщо Росія врешті-решт не піде на контакт з Вашингтоном та Києвом. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс, покидаючи Італію, передає Sky News.

За його словами, переговори про завершення війни "зайшли у глухий кут": російський диктатор Володимир Путін, здається, не знає, як завершити конфлікт.

"Ми розуміємо, що тут виник певний глухий кут. І я думаю, що президент скаже Володимиру Путіну: "Послухайте, ви серйозно? Ви щиро до цього ставитеся?", – висловився Венс.

Якщо Росія не піде назустріч Вашингтону та Києву, США будуть вимушені сказати "Це не наша війна", додав віцепрезидент.

Напередодні розмови Трампа з Путіним, яка відбудеться вже за 20 хвилин, лідери Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини обговорили необхідність безумовного припинення вогню й серйозного ставлення Путіна до мирних переговорів.