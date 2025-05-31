Украине будет очень сложно без США, но она сможет справиться – Кащюнас

Лауринас Кащюнас (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Украине будет очень сложно без поддержки Соединенных Штатов, но она сможет справиться благодаря собственному производству вооружений. Об этом в интервью LIGA.net рассказал министр обороны в предыдущем правительстве Литвы, заместитель председателя комитета Сейма по обороне Лауринас Кащюнас.

Он заявил, что без поддержки США будет очень сложно, однако отметил: "Но украинцы – храбрая нация. Вы уже способны производить собственное оружие и создавать большие проблемы российским войскам разными типами беспилотников собственного производства".

По словам Кащюнаса, Украина уже может самостоятельно производить 50 позиций вооружения и главное для Киева сейчас – ускорять собственную оборонную промышленность и быть готовым стать как можно больше автономным.

Политик предположил, что, вероятно, Штаты по крайней мере продолжат делиться разведывательной информацией с Украиной и будут сдвиги в вопросе систем противовоздушной обороны: "Чтобы украинцы могли хотя бы покупать их у США".

Однако он подчеркнул, что такая ситуация не означает, что Украина падет.

"В конце прошлого года было много интерпретаций, что украинцы теряют фронт, что он разваливается. Но фронт не посыпался. Украине тяжело воевать, но вы сражаетесь, вы держите линию фронта, у вас есть свое оружие, у вас есть линии укреплений и вы сохраняете свою государственность", – объяснил Кащюнас.

Он также отметил, что Европа поддержит Украину: "Проблема Европы – в мощностях производства военного оборудования. Понемногу продвигаемся вперед, но только понемногу. Однако у Европейского Союза и Европы есть деньги, и они могут быть вложены в украинскую оборонную промышленность".