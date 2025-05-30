Украина может закрывать около 40% потребностей армии – Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

С начала полномасштабного вторжения России Украина масштабировала производство вооружения и сегодня может закрывать около 40% потребностей Сил обороны. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместном брифинге с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Украина должна становиться все более самодостаточной, мы должны все больше развивать нашу оборонно-промышленную отрасль. У нас уже есть значительные достижения в этой сфере. И в некоторых направлениях мы стали лидерами в мире, это если брать дроновые технологии", – сказал министр.

Он добавил, что по некоторым направлениям Украина нарастила производство в 35 раз. Удалось масштабировать производство военного оборудования и оружия для нужд Сил обороны.

"Сейчас мы уже можем производить благодаря нашей оборонке, благодаря нашей оборонной индустрии около 40% потребностей для нашей армии. Это очень высокая цифра", – констатировал глава украинской дипломатии.

По его словам, Украина продуцирует сейчас и артиллерийские снаряды, в частности калибра членов НАТО, которые до войны не производили, а также артиллерийские системы в тех количествах за месяц, в которых некоторые государства не производят за год.

"Мы нуждаемся в дополнительных инвестициях и дополнительной поддержке, собственно, относительно производства в Украине соответствующих вооружений", — отметил министр, добавив, что Украина не должна зависеть от какой-либо страны в поставках критических для Сил обороны видов вооружений.

Глава МИД акцентировал, что есть политическая воля президента Владимира Зеленского для того, чтобы Украина становилась все более самодостаточной и избавлялась от зависимости от отдельных стран в производстве вооружений.

"У нас для этого есть военный опыт, сильные школы – инженерные, технические, научные, у нас есть соответствующие специалисты, у нас есть инфраструктура, поэтому все это будет дальше развиваться", – подчеркнул он.