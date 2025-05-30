Україна може закривати близько 40% потреб армії – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна масштабувала виробництво озброєння і сьогодні може закривати близько 40% потреб Сил оборони. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на спільному брифінгу з турецьким колегою Хаканом Фіданом.

"Україна має ставати все більш самодостатньою, ми повинні все більше розвивати нашу оборонно-промислову галузь. Ми вже маємо значні здобутки у цій сфері. І за деякими напрямками ми стали лідерами у світі, це якщо брати дронові технології", – сказав міністр.

Він додав, що за деякими напрямами Україна наростила виробництво у 35 разів. Вдалося масштабувати виробництво військового обладнання та зброї для потреб Сил оборони.

"Зараз ми вже можемо виробляти завдяки нашій оборонці, завдяки нашій оборонній індустрії близько 40% потреб для нашої армії. Це надзвичайно висока цифра", – констатував глава української дипломатії.

За його словами, Україна продукує зараз і артилерійські снаряди, зокрема калібру членів НАТО, які до великої війни не виробляли, а також артилерійські системи у тих кількостях за місяць, у яких деякі держави не виробляють за рік.

"Ми потребуємо додаткових інвестицій і додаткової підтримки, власне, щодо виробництва в Україні відповідних озброєнь", – зазначив міністр, додавши, що Україна не повинна залежати від будь-якої країни у постачанні критичних для Сил оборони видів озброєнь.

Глава МЗС акцентував, що є політична воля президента Володимира Зеленського для того, щоб Україна ставала все більш самодостатньою і позбувалася залежності від окремих країн у виробництві озброєнь.

"У нас для цього є військовий досвід, сильні школи – інженерні, технічні, наукові, у нас є відповідні фахівці, у нас є інфраструктура, тому все це буде надалі розвиватися", – наголосив він.