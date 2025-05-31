Україні буде дуже складно без підтримки США, але зможе впоратися завдяки власній зброї – Кащюнас

Лаурінас Кащюнас (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Україні буде дуже складно без підтримки Сполучених Штатів, але вона зможе впоратися завдяки власному виробництву озброєнь. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів міністр оборони у попередньому уряді Литви, заступник голови комітету Сейму з питань оборони Лаурінас Кащюнас.

Він заявив, що без підтримки США буде дуже складно, проте зазначив: "Але українці – хоробра нація. Ви вже здатні виробляти власну зброю та створювати великі проблеми російським військам різними типами безпілотників власного виробництва".

За словами Кащюнаса, Україна вже може самостійно виробляти 50 позицій озброєння й головне для Києва зараз – прискорювати власну оборонну промисловість і бути готовим стати якнайбільше автономним.

Політик припустив, що, ймовірно, Штати принаймні продовжать ділитися розвідувальною інформацією з Україною і будуть зрушення у питанні систем протиповітряної оборони: "Щоб українці могли хоча б купувати їх у США".

Проте він наголосив: така ситуація не означає, що Україна впаде.

"Наприкінці минулого року було багато інтерпретацій, що українці втрачають фронт, що він розвалюється. Але фронт не посипався. Україні важко воювати, але ви воюєте, ви тримаєте лінію фронту, у вас є своя зброя, у вас є лінії укріплень і ви зберігаєте свою державність", – пояснив Кащюнас.

Він також зауважив, що Європа підтримає Україну: "Проблема Європи – у потужностях виробництва військового устаткування. Потроху просуваємося вперед, але тільки потроху. Однак Європейський Союз і Європа мають гроші, і їх може бути вкладено в українську оборонну промисловість".