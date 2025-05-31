DeepStrike: за травень Україна уразила 58 об'єктів у російському тилу
За травень 2025 року Сили оборони завдали ударів по 58 цілях на території Росії, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Знищуємо ворога та його оборонний потенціал і у глибокому тилу. Так, засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ — уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора", – розповів військовий.
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За словами Сирського, серед уражених цілей були потужності росіян з виробництва вибухових речовин та ударних безпілотників.
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