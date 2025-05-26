Росіяни заявили про атаку БпЛА на хімзавод в Івановській області – фото, відео

Рано-вранці у понеділок, 26 травня, невідомі безпілотники атакували Івановську область Росії. Про це повідомив Оперативний штаб регіону. Пропагандистські ресурси пишуть, що під ударом опинився Дмитрівський хімічний завод.

У Оперштабі заявили, що у місті Кінешма нібито відбито атаку БпЛА. Влада традиційно стверджує про падіння уламків безпілотників у промзоні.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено господарську споруду для зберігання пакування. На місці падіння уламків працюють спецслужби", – йдеться у повідомленні.

Пропагандистський ресурс Mash повідомив, що щонайменше два вибухи пролунали в районі Дмитрівського хімічного заводу. Пропагандисти Baza стверджують про дим над містом.

Місцеві мешканці підтвердили Telegram-каналу ASTRA, що під атакою був хімічний завод.

ДОПОВНЕНО О 08:36. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко повідомив, що невідомі дрони атакували в Росії Єлабугу, де виробляють "шахеди", а також хімічне підприємство в Івановській області, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами.

Обережно, на відео ненормативна лексика.

ДОВІДКА

Дмитрівський хімзавод розташований у Кінешмі, другому за величиною місті Івановської області. Він вважається одним із найбільших виробників бутилацетату та промислових розчинників у державі-агресорці. У квітні 2022 року на території підприємства сталася масштабна пожежа, під час якої вогонь пошкодив будівлю цеху, там обвалився металевий ангар і постраждали працівники.

Тоді росіяни назвали причиною пожежі "необережність під час розливання ацетону у пластикову тару". Водночас численні видання зазначали, що пожежа виникла того самого дня, що й пожежа на території Науково-дослідного інституту військ повітряно-космічної оборони у Твері.