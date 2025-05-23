Генштаб підтвердив ураження заводу "Енергія" у Липецькій області: чим він важливий

Підприємство – один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму

"Енергія" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 23 травня Сили оборони уразили російське підприємство "Енергія", розташоване у місті Єлець Липецької області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За даними військових, підтверджено влучання в район цілі, зафіксовано серію вибухів. На території об’єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Енергія" – один з найбільших в Росії виробників хімічних джерел струму. Підприємство є єдиним виробником батарей для модулів планерування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби.

Також підприємство забезпечує виготовлення батарей для оперативно-тактичнних ракетних комплексів "Іскандер-М", крилатих ракет морського базування та низки універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.

Зупинка роботи заводу може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення.

Раніше про атаку писали російські пропагандисти та губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

У ніч проти 21 травня українські військові уразили Болхівський завод напівпровідникових приладів у Орловській області Росії.

У ніч проти 22 травня дрони атакували об'єкти військово-промислового комплексу у двох областях Росії.