З початку року Росія закривала аеропорти через атаку БпЛА рекордні 217 разів

Це більше, ніж за попередні два роки разом

Ілюстративне фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA

З січня по травень 2025 року російські аеропорти припиняли роботу не менше 217 разів через загрозу атаки безпілотників. Про це повідомляє Нова газета Європа з посиланням на дані Росавіації та повідомлення медіа.

Видання порахувало, що в середньому закриття аеропортів відбувалося двічі на день, що, "за найконсервативнішими оцінками", мало призвести до втрати авіаперевізниками близько мільярда рублів.

Кількість випадків застосування плану "Килим" (аеропорт не приймає та не відправляє літаки) за неповні п'ять місяців 2025 року перевершує аналогічні випадки за весь 2023 (58) та 2024 (91) роки разом.

Загалом з лютого 2023 по травень 2025 року медіа нарахувало не менше ніж 366 випадків закриття аеропортів РФ через загрозу БпЛА

У публікації зазначається, що у 2023-2024 роках небо закривали переважно у Москві та Казані. Однак у 2025 році польоти припиняли вже на більшій частині заходу Росії, від Саратова та Волгограда до Нижнього Новгорода та Пензи.

Однак Москва досі лідирує у цьому переліку. У московських аеропортах план "Килим" вводили 101 раз – у Внуково (33 рази), Домодєдово (32), Жуковському (22) та Шереметьєво (14).

Наступні за кількістю припинених польотів – аеропорти Казані (41), Саратова (25) та Нижньокамська (24).