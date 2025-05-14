С начала года Россия закрывала аэропорты из-за атаки БпЛА рекордные 217 раз

Это больше, чем за предыдущие два года вместе взятые

Иллюстративное фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA

С января по май 2025 года российские аэропорты прекращали работу не менее 217 раз из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом сообщает Новая газета Европа со ссылкой на данные Росавиации и сообщения медиа.

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Издание подсчитало, что в среднем закрытие аэропортов происходило дважды в день, что, "по самым консервативным оценкам", должно было привести к потере авиаперевозчиками около миллиарда рублей.

Количество случаев применения плана "Ковер" (аэропорт не принимает и не отправляет самолеты) за неполные пять месяцев 2025 года превышает аналогичные случаи за весь 2023 (58) и 2024 (91) годы вместе взятые.

Всего с февраля 2023 по май 2025 года медиа насчитало не менее 366 случаев закрытия аэропортов РФ из-за угрозы БпЛА.

В публикации отмечается, что в 2023-2024 годах небо закрывали преимущественно в Москве и Казани. Однако в 2025 году полеты прекращали уже на большей части запада России, от Саратова и Волгограда до Нижнего Новгорода и Пензы.

Однако Москва до сих пор лидирует в этом перечне. В московских аэропортах план "Ковер" вводили 101 раз – во Внуково (33 раза), Домодедово (32), Жуковском (22) и Шереметьево (14).

Следующие по количеству прекращенных полетов – аэропорты Казани (41), Саратова (25) и Нижнекамска (24).