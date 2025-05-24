Центр при РНБО: У Тульській області Росії дрони атакували хімічне підприємство "Азот"
Вранці в суботу, 24 травня, у Тульській області Росії в результаті дронової атаки пошкоджено підприємство. Про це повідомив губернатор регіону Дмитро Міляєв. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко заявив про ураження хімічного підприємства "Азот" в Тульській області.
Міляєв написав, що на одному з підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом, загоряння нібито вже ліквідовано.
Він заявив, що нібито постраждало троє людей, двох з яких ушпиталено, одному потерпілому медичну допомогу надано на місці.
Згодом губернатор Тульської області повідомив, що в ході роботи оперативних служб на підприємстві Новомосковська було виявлено пошкодження ємності з кислотою.
"Проби повітря показали, що наразі перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі відсутнє", – додав він.
Водночас Коваленко пише, що під атаку потрапило підприємство "Азот". Деякі з хімічних речовин, що виробляються там, можуть використовуватися у військових цілях:
→ аміачна селітра (використовується як компонент для виробництва вибухових речовин);
→ метанол (може служити сировиною для виробництва пального, включно з компонентами для ракетного палива);
→ аргон (інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості).
Обережно, на відео ненормативна лексика.
- У ніч проти 23 травня пропагандисти скаржилися, що Росію атакували безпілотники, зокрема прилетіло по Єльцю Липецької області, де розташовано завод "Енергія".
- Згодом Генштаб ЗСУ підтвердив ураження заводу "Енергія", який є одним із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму.
- У ніч проти 24 травня дрони знову атакували Липецьку область.