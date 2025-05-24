Центр при РНБО: У Тульській області Росії дрони атакували хімічне підприємство "Азот"

Деякі з хімічних речовин, що виробляються там, можуть використовуватися у військових цілях, заявив Андрій Коваленко

"Азот" (Фото: ресурс окупантів)

Вранці в суботу, 24 травня, у Тульській області Росії в результаті дронової атаки пошкоджено підприємство. Про це повідомив губернатор регіону Дмитро Міляєв. Очільник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони Андрій Коваленко заявив про ураження хімічного підприємства "Азот" в Тульській області.

Міляєв написав, що на одному з підприємств у Новомосковську пошкоджено трубопровід із природним газом, загоряння нібито вже ліквідовано.

Він заявив, що нібито постраждало троє людей, двох з яких ушпиталено, одному потерпілому медичну допомогу надано на місці.

Згодом губернатор Тульської області повідомив, що в ході роботи оперативних служб на підприємстві Новомосковська було виявлено пошкодження ємності з кислотою.

"Проби повітря показали, що наразі перевищення гранично допустимих концентрацій шкідливих речовин у повітрі відсутнє", – додав він.

Водночас Коваленко пише, що під атаку потрапило підприємство "Азот". Деякі з хімічних речовин, що виробляються там, можуть використовуватися у військових цілях:

→ аміачна селітра (використовується як компонент для виробництва вибухових речовин);

→ метанол (може служити сировиною для виробництва пального, включно з компонентами для ракетного палива);

→ аргон (інертний газ, що застосовується в металургії, зокрема для зварювання та термообробки металів, які можуть використовуватися в оборонній промисловості).

Обережно, на відео ненормативна лексика.