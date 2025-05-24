Центр при СНБО: В Тульской области России дроны атаковали химическое предприятие "Азот"
Утром в субботу, 24 мая, в Тульской области России в результате дроновой атаки повреждено предприятие. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко заявил о поражении химического предприятия "Азот" в Тульской области.
Миляев написал, что на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание якобы уже ликвидировано.
Он заявил, что якобы пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте.
Впоследствии губернатор Тульской области сообщил, что в ходе работы оперативных служб на предприятии Новомосковска было обнаружено повреждение емкости с кислотой.
"Пробы воздуха показали, что в настоящее время превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе отсутствует", – добавил он.
В то же время Коваленко пишет, что под атаку попало предприятие "Азот". Некоторые из производимых там химических веществ могут использоваться в военных целях:
→ аммиачная селитра (используется как компонент для производства взрывчатых веществ);
→ метанол (может служить сырьем для производства топлива, включая компоненты для ракетного топлива);
→ аргон (инертный газ, применяемый в металлургии, в частности для сварки и термообработки металлов, которые могут использоваться в оборонной промышленности).
Осторожно, на видео ненормативная лексика.
- В ночь на 23 мая пропагандисты жаловались, что Россию атаковали беспилотники, в частности прилетело по Ельцу Липецкой области, где расположен завод "Энергия".
- Впоследствии Генштаб ВСУ подтвердил поражение завода "Энергия", являющегося одним из крупнейших в России производителей химических источников тока.
- В ночь на 24 мая дроны снова атаковали Липецкую область.