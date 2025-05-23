В Орловской области России разбился вертолет Ми-8, экипаж погиб – видео

Ми-8 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Днем в пятницу, 23 мая, в Орловской области России потерпел крушение вертолет Ми-8. Об этом сообщил пропагандистский ресурс Mash и опубликовал соответствующие видео.

По информации пропагандистов, вертолет упал возле поселка Нарышкино якобы из-за отказа двигателя. По словам очевидцев, он дымился во время падения.

Пропагандисты утверждают, что в результате падения Ми-8 погибли два человека – пилот и бортмеханик.

Вертолет якобы летел в сторону Смоленской области, на аэродром базирования в Вяземском районе. Он упал на территорию заброшенного химического предприятия на окраине поселка Нарышкино.

"Поступают сообщения о происшествии на территории Урицкого района Орловской области. В настоящее время службы МЧС и правоохранительные органы проводят оперативные действия. Угроз для жителей поселка нет", – написал губернатор региона Андрей Клычков.

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