В Орловській області Росії розбився гелікоптер Мі-8, екіпаж загинув – відео

Мі-8 (Ілюстративне фото: Wikipedia)

Удень у п’ятницю, 23 травня, в Орловській області Росії зазнав аварії гелікоптер Мі-8. Про це повідомив пропагандистський ресурс Mash й опублікував відповідні відео.

За інформацією пропагандистів, гелікоптер упав біля селища Наришкіне нібито через відмову двигуна. За словами очевидців, він димів під час падіння.

Пропагандисти стверджують, що внаслідок падіння Мі-8 загинули двоє людей – пілот і бортмеханік.

Гелікоптер нібито летів у бік Смоленської області, на аеродром базування у В'яземському районі. Він упав на територію занедбаного хімічного підприємства на околиці селища Наришкіне.

"Надходять повідомлення про подію на території Урицького району Орловської області. Наразі служби Міністерства надзвичайних ситуацій та правоохоронні органи проводять оперативні дії. Загроз для мешканців селища немає", – написав губернатор регіону Андрій Кличков.

У пресслужбі Московського військового округу стверджують, що гелікоптер впав при виконанні планового польоту. Причиною там назвали технічну несправність.