В Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, пілот загинув

У Міноборони РФ заявили, що причиною аварії нібито стала технічна несправність

Ту-22М3 (Фото: ресурс окупантів)

У середу, 2 квітня, в Росії зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Про це повідомило Міністерство оборони держави-агресорки.

Стратегічний ракетоносець Ту-22М3 впав в Іркутській області, екіпаж катапультувався, проте льотчик загинув, стверджують у відомстві.

Там зазначають, що бомбардувальник впав у безлюдній місцевості. У Міноборони РФ заявили, що причиною аварії нібито стала технічна несправність.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що літак впав під час планового польоту. За його словами, це сталося недалеко від населеного пункту Буреть Боханського району.

Руйнувань житлових будівель та жертв серед цивільного населення немає, додав він.

Кобзєв стверджує, що пошуково-рятувальна бригада, що прибула на місце, евакуює екіпаж в місце дислокації.

Російський пропагандистський Telegram-канал Mash опублікував кадри, як стверджується, бомбардувальника, який горить після падіння.

ДОВІДКА. Ту-22М – надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Розроблений в 1960-х роках. Виготовлявся у двох основних модифікаціях: Ту-22М2 (знятий з озброєння в 1990-х роках) та Ту-22М3, який виготовлявся з 1978 по 1993 рік та експлуатується в Росії. РФ активно застосовує цей тип літака для атак по Україні. Ту-22М – надзвуковий дальній стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною геометрією крила. Розроблений в 1960-х роках. Виготовлявся у двох основних модифікаціях: Ту-22М2 (знятий з озброєння в 1990-х роках) та Ту-22М3, який виготовлявся з 1978 по 1993 рік та експлуатується в Росії. РФ активно застосовує цей тип літака для атак по Україні.