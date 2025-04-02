В Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, пилот погиб
В среду, 2 апреля, в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщило Министерство обороны государства-агрессора.
Стратегический ракетоносец Ту-22М3 упал в Иркутской области, экипаж катапультировался, однако летчик погиб, утверждают в ведомстве.
Там отмечают, что бомбардировщик упал в безлюдной местности. В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения якобы стала техническая неисправность.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что самолет упал в ходе планового полета. По его словам, это произошло недалеко от населенного пункта Буреть Боханского района.
Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет, добавил он.
Кобзев утверждает, что прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации.
Российский пропагандистский Telegram-канал Mash опубликовал кадры, как утверждается, горящего после падения бомбардировщика.
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- Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.
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- 15 августа Ту-22М3 разбился в той же самой Иркутской области РФ.