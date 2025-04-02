В Иркутской области России разбился стратегический бомбардировщик Ту-22М3, пилот погиб

В Минобороны РФ заявили, что причиной аварии якобы стала техническая неисправность

Ту-22М3 (Фото: ресурс оккупантов)

В среду, 2 апреля, в России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщило Министерство обороны государства-агрессора.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 упал в Иркутской области, экипаж катапультировался, однако летчик погиб, утверждают в ведомстве.

Там отмечают, что бомбардировщик упал в безлюдной местности. В Минобороны РФ заявили, что причиной крушения якобы стала техническая неисправность.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что самолет упал в ходе планового полета. По его словам, это произошло недалеко от населенного пункта Буреть Боханского района.

Разрушений жилых строений и жертв среди гражданского населения нет, добавил он.

Кобзев утверждает, что прибывшая на место поисково-спасательная бригада эвакуирует экипаж на место дислокации.

Российский пропагандистский Telegram-канал Mash опубликовал кадры, как утверждается, горящего после падения бомбардировщика.

СПРАВКА. Ту-22М – сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец со сменной геометрией крыла. Разработан в 1960-х годах. Производился в двух основных модификациях: Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который производился с 1978 по 1993 год и эксплуатируется в России. РФ активно применяет этот тип самолета для атак по Украине. Ту-22М – сверхзвуковой дальний стратегический бомбардировщик-ракетоносец со сменной геометрией крыла. Разработан в 1960-х годах. Производился в двух основных модификациях: Ту-22М2 (снят с вооружения в 1990-х годах) и Ту-22М3, который производился с 1978 по 1993 год и эксплуатируется в России. РФ активно применяет этот тип самолета для атак по Украине.