ГУР: На аеродромі Ростова знищено літак Су-30СМ вартістю $50 млн – відео
У Росії на аеродромі Ростова-на-Дону було знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони й опублікувало відповідне відео.
В українській розвідці назвали знищення військового літака черговою акцією спротиву режиму російського диктатора Володимира Путіна.
За даними ГУР, на території аеродрому "Ростов-на-Дону Центральний" спалахнув та згорів багатоцільовий винищувач агресора Су-30СМ із бортовим номером "35".
Орієнтовна вартість знищеного ворожого літака – $50 млн.
"Масштаб сил, готових чинити опір Кремлю та здійснювати акти демілітаризації держави-агресорки, зростає", – наголосили в ГУР.
Су-30 – радянський/російський двомісний багатоцільовий винищувач покоління 4++. Розроблений на основі Су-27УБ. Призначений для завоювання переваги в повітрі, далекого патрулювання, супроводу літаків дальньої авіації, радіолокаційного спостереження, наведення й управління, а також може використовуватися як навчально-бойовий літак.
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