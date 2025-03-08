ГУР вивело з ладу два теплотяги на території Росії – джерело

Один із теплотягів пошкодили у ніч проти 6 березня у місті Воронеж

Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Протягом декількох тижнів унаслідок операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони було виведено з ладу два теплотяги на території Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

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За його словами, у ніч проти 6 березня у місті Воронеж внаслідок спеціальних заходів ГУР виведено з ладу теплотяг, який здійснював логістику озброєння і військової техніки з підприємств Росії, що надалі надходили на окуповану територію України.

Співрозмовник зазначив, що, крім цього, у ніч проти 19 лютого в депо Орєхово-Зуєвського міського округу Московської області вчинено ще одну диверсію агентами ГУР. Наразі про деталі цієї операції не повідомляється, проте з наявного відео можна зробити висновок про підпал чергового теплотягу на російській залізниці.