ГУР: В Маріуполі підірвався окупант. Ймовірно, агент ФСБ – відео
У тимчасово окупованому Маріуполі 28 лютого вибухнув автомобіль з окупантом. Чоловік може перебувати в реанімації, повідомили в Головному управлінні розвідки.
Вибух стався близько пів на другу ночі. Зазначається, що у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, яким користувався окупант. Точні наслідки вибуху ще встановлюються.
Водночас маріупольський Спротив повідомляв, що це їхніх рук справа. За їх даними, вибух стався в Приморському районі, а постраждалий – агент ФСБ.
"Не має вижити. Деталі акції згодом. Коли дозволять безпекові обставини. Після акції російське ФСБ кардинально посилило тиск та проводить комплексні пошукові заходи", – йдеться в повідомленні.
Партнери Спротиву по Руху опору "Атеш" також повідомили, що після вибуху в Маріуполі збільшилася кількість оперативних груп ФСБ, проводяться затримання.
- 13 лютого повідомлялося, що під Москвою підірвали російські новітні радіолокаційні комплекси росіян.
- 24 лютого у Франції стався вибух на території консульства Росії.