ГУР: В Маріуполі підірвався окупант. Ймовірно, агент ФСБ – відео

За попередніми даними, зараз постраждалий перебуває в реанімації

Горить авто (Ілюстративне фото: depositphotos)

У тимчасово окупованому Маріуполі 28 лютого вибухнув автомобіль з окупантом. Чоловік може перебувати в реанімації, повідомили в Головному управлінні розвідки.

Вибух стався близько пів на другу ночі. Зазначається, що у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, яким користувався окупант. Точні наслідки вибуху ще встановлюються.

Водночас маріупольський Спротив повідомляв, що це їхніх рук справа. За їх даними, вибух стався в Приморському районі, а постраждалий – агент ФСБ.

"Не має вижити. Деталі акції згодом. Коли дозволять безпекові обставини. Після акції російське ФСБ кардинально посилило тиск та проводить комплексні пошукові заходи", – йдеться в повідомленні.

Партнери Спротиву по Руху опору "Атеш" також повідомили, що після вибуху в Маріуполі збільшилася кількість оперативних груп ФСБ, проводяться затримання.